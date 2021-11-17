Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море

Палубный истребитель F-35 взлетел с британского авианосца Queen Elizabeth и упал в Средиземное море.

По данным Минобороны Великобритании, F-35 совершал штатный полёт над Средиземным морем. Пилот успел катапультироваться, прежде чем истребитель упал воду. Ведётся расследование инцидента.

Авианосец Queen Elizabeth является самым большим военным кораблём за всю историю Королевского Военно-морского флота. Водоизмещение авианосца составляет 65 тысяч тонн. На корабле могут находиться до 40 самолётов.

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