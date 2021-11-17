Здания посольства Белоруссии в Брюсселе подожгли злоумышленники

Злоумышленники подожгли здания посольства Белоруссии в Брюсселе, сообщается на сайте диппредставительства. Посольство временно приостановило приём граждан по консульским вопросам.

Это не первый подобный инцидент. В августе 2021 года неизвестные подожгли один из входов в здание посольства республики в Бельгии. В декабре прошлого года вандалы нанесли чёрную краску на фасад.

В октябре 2021 года "телефонный террорист" "заминировал" посольство Белоруссии в Вене (Австрия). Австрийские правоохранители проверили территорию диппредставительства и не обнаружили взрывоопасных предметов.

Ранее Белоруссия обвинила западные средства массовой информации в распространении фейковой информации о миграционном кризисе на польско-белорусской границе.

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