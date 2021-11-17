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Украине предрекли обрушение государственности при решении конфликта в ЛДНР силой

Мир

Попытки силового решения Украиной конфликта в Донбассе могут привести к обрушению её государственности, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Украине предрекли обрушение государственности при решении конфликта в ЛДНР силой

"Похоже, Киевом действительно всерьёз рассматривается вариант силового решения конфликта в Донбассе… Предостерегаем наших западных партнеров и киевские власти от подобных необдуманных шагов, способных обрушить и без того не отличающуюся стабильностью украинскую государственность", — цитирует ТАСС заявление Гаврилова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам руководителя российской делегации, виновником деградации обстановки в ЛДНР являются украинские власти. При этом ухудшение ситуации в Донбассе используется Западом, чтобы оказывать давление на РФ.

Гаврилов заявил, что требования от РФ выполнять минские соглашения служат для отвлечения внимания от несоблюдения их Украиной.

"Наша обязанность в качестве посредника, наряду с ОБСЕ, Германией и Францией всемерно содействовать мирному урегулированию, к чему, уверяю вас, мы прикладываем большие усилия", — подчеркнул глава российской делегации.

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