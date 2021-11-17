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В Британии сообщили о "крайне опасном плане "Б" Путина

Мир

Британское издание The Guardian присоединилось к хору алармистов (как его назвал президент России). По мнению авторов этого издания, Владимир Путин приступил к реализации "крайне опасного плана "Б".

В Британии сообщили о "крайне опасном плане "Б" Путина

Это продолжение той истерии о "сосредоточении российских войск" на границе с Украиной, которую начала американская пресса, затем подхватили официальные лица в США, а потом черёд дошёл и до британцев.

"Точный замысел за крупномасштабным развертыванием российских войск близ восточной границы Украины до сих пор под вопросом. Но ясно, что напряженность, которую Владимир Путин нагнетал прошедшей весной аналогичной переброской войск, была не единичным спектаклем, а началом нового подхода", — уверяет The Guardian.

"После пяти лет заморозки в украинском конфликте, похоже, наступает тревожная оттепель", — говорится в статье.

"Наращивание военной мощи позволяет Кремлю убедительно бряцать оружием и оперативно реагировать на предполагаемые провокации. Прелюдия к грядущему — заявления Москвы, что недавний налет беспилотников на подконтрольный сепаратистам район может "дестабилизировать ситуацию". Заключив, что умирающие мирные переговоры перестали служить своей основной цели — запугать Киев и препятствовать его сношениям с ЕС и НАТО, — Москва, похоже, перешла к крайне опасному плану "Б", — говорится в статье.

Ну а что же дальше? А дальше Западу следует проявить солидарность с Украиной. Заключаться выражение этой солидарности должно вот в чём: "Запад должен дать понять Москве, что дальнейшее повышение ставок приведет к существенным экономическим издержкам в виде новых санкций и отказа от проекта "Северный поток-2". От Боснии до Белоруссии тлетворное влияние Путина на постсоветском пространстве усиливается. Потребуется твердая солидарность Запада с Киевом, чтобы предотвратить этой зимой на Украине повторение пройденного".

Статья, конечно, полна пропагандистских штампов и на хоть сколько-нибудь серьёзный анализ ситуации едва ли претендует. Да, собственно, не похоже, что вообще шла речь о каком-либо анализе.

К слову, про "Северный поток-2" — одно из предположений насчёт того, зачем в США и Великобритании ругают страшилками о "сосредоточении российских войск", связано с тем, что таким образом пытаются остановить запуск газопровода в эксплуатацию.

Накануне германский регулятор сообщил о приостановке сертификации оператора "Северного потока-2". Официальный представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард в среду заявила, что приостановка сертификации "Северного потока 2" не имеет политической подоплеки и это "регуляторные вопросы".

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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