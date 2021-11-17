EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вирусолог назвал условие достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
В Казани отравившиеся метанолом молодые люди выпили "незамерзайку"
Вирусолог Чумаков оценил идею о разделении вакцины по возрастным категориям
Песков: меры профилактики всегда можно отменить, если вирус уйдёт
В России появится новый курорт на замену Крыму и Сочи
В горах Сочи запустили электромобили
Британцев возмутили призывы оказать военную помощь "киевской банде"
"Остановись, ты нам нужен!": друг солиста "На-На" Юрина о его зависимости
Зимой помогут хороший сон и физкультура — врач-терапевт

Китай планирует отправить экспедицию на Луну до 2030 года

Мир

Китаю необходимо срочно доказывать свое первенство в промышленном освоении Луны. Об этом ФАН сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Китай планирует отправить экспедицию на Луну до 2030 года

 Китай сообщил о том, что экспедиция на спутник Земли отправится до 2030 года. Ранее полёт планировали совершить после 30-го года.

"Спешка связана с тем, что Китаю необходимо срочно доказывать свое первенство в этой отрасли", — сказал Вассерман.

Политик сказал, что Поднебесная, даже если попадет на Луну раньше других стран, не сможет называть её своей "вотчиной".

"Существуют международные соглашения, по которым нельзя объявлять какие бы то ни было космические объекты собственностью отдельных государств. Китаю сейчас невыгодно нарушать какие-либо договоры, поскольку тогда он не будет ничем отличаться от Соединенных Государств Америки (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН)", — сказал политик.

 

10 ноября Pravda.Ru писала, что руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон заявил, что к 2024 году американские астронавты не высадятся на Луну из-за технической неподготовленности.

5 ноября в Москве стартовал международный проект "Сириус-21", в рамках которого шесть добровольцев из России, США и ОАЭ проведут восемь месяцев в изоляции, имитируя полёт на Луну.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россия и Китай покорят Луну и Марс
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Вирусолог назвал условие достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
В Казани отравившиеся метанолом молодые люди выпили "незамерзайку"
Песков высказался по поводу приостановки сертификации "Северного потока-2"
В США предлагают бойкот Олимпиады-2022 по советским лекалам
Вирусолог Чумаков оценил идею о разделении вакцины по возрастным категориям
Песков: меры профилактики всегда можно отменить, если вирус уйдёт
В России появится новый курорт на замену Крыму и Сочи
В горах Сочи запустили электромобили
Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут
Британцев возмутили призывы оказать военную помощь "киевской банде"
Популярное
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Игорь Буккер Зомби-апокалипсис может наступить после пандемии Игорь Буккер Усам Оздемиров Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут Усам Оздемиров Ирина Шлионская Искусственный интеллект научился заменять реальные объекты виртуальными Ирина Шлионская
Общество
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
Здоровье
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников