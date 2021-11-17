Китай планирует отправить экспедицию на Луну до 2030 года

Китаю необходимо срочно доказывать свое первенство в промышленном освоении Луны. Об этом ФАН сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Китай сообщил о том, что экспедиция на спутник Земли отправится до 2030 года. Ранее полёт планировали совершить после 30-го года.

"Спешка связана с тем, что Китаю необходимо срочно доказывать свое первенство в этой отрасли", — сказал Вассерман.

Политик сказал, что Поднебесная, даже если попадет на Луну раньше других стран, не сможет называть её своей "вотчиной".

"Существуют международные соглашения, по которым нельзя объявлять какие бы то ни было космические объекты собственностью отдельных государств. Китаю сейчас невыгодно нарушать какие-либо договоры, поскольку тогда он не будет ничем отличаться от Соединенных Государств Америки (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН)", — сказал политик.

10 ноября Pravda.Ru писала, что руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон заявил, что к 2024 году американские астронавты не высадятся на Луну из-за технической неподготовленности.

5 ноября в Москве стартовал международный проект "Сириус-21", в рамках которого шесть добровольцев из России, США и ОАЭ проведут восемь месяцев в изоляции, имитируя полёт на Луну.

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