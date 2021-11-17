Песков высказался по поводу приостановки сертификации "Северного потока-2"

В Кремле заявили, что сертификация "Северного потока-2" — это сложный процесс, который требует терпения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг мнение о том, что решение о приостановке сертификации газопровода является политизированным. Он уверил, что в Кремле понимают причины таких действий немецкого регулятора.

"В данном случае действительно существуют определённые протоколы, нормы европейского законодательства на этот счёт. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект", — передаёт ТАСС его слова.

Песков добавил, что было изначально понятно — нужно набраться терпения для урегулирования этого вопроса. Эта сложная процедура важна как для России, так и для Европы, резюмировал он.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии объявило, что сроки рассмотрения заявки на сертификацию "Северного потока-2" не изменятся из-за приостановки процедуры.

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