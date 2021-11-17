В Белоруссии временно ограничили транзит нефти в Польшу

В Белоруссии временно ограничили транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Дёмина, белорусская компания "Гомельтранснефть" ограничила прокачку нефти в связи с началом ремонтных работ на одной из веток "Дружбы".

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша)", — цитирует агентство заявление Дёмина.

По словам представителя "Транснефти", ограничения введены ориентировочно на трое суток.

"Плановое задание месяца не пересматривается", — отметил Дёмин.

Нефтепровод "Дружба" используется для поставок нефти на НПЗ Белоруссии, а также для её транзита в Европу.

Ветви нефтепровода проходят через Белоруссию и Украину, а также через Венгрию Германию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию и Чехию.

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