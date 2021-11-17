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Во Львове призвали власти Украины готовиться к сопротивлению РФ

Мир

Депутаты Львовской облрады призвали власти Украины незамедлительно начать подготовку к национальному сопротивлению РФ в связи с нарастающей угрозой с её стороны.

Во Львове призвали власти Украины готовиться к сопротивлению РФ

По информации "Зеркала недели", облрада проголосовала за принятие обращения к кабмину страны, Минобороны и местным властям с призывом "безотлагательно приступить к развёртыванию территориальной обороны, движению сопротивления и подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению".

В обращении депутаты заявили о необходимости существенного увеличения расходов на ВСУ в 2022 году.

"Именно такие действия, а не намерения заглянуть в глаза Путину ожидает сегодня от верховного главнокомандующего все украинское общество", — цитирует издание обращение облрады.

В сообщении отмечается, что летом 2021 года на Украине утвердили законопроекты об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

В госбюджете на 2022 год на территориальную оборону предполагает ся предусмотреть свыше 2,5 млрд гривен.

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