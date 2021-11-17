Минобороны Азербайджана: в боях погибли семь солдат, ещё десять ранены

В ожесточённых боях на границе Армении и Азербайджана обе стороны продолжают нести потери. Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели семи своих солдат.

Ведомство добавило, что ещё десять азербайджанских военных были ранены.

"В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены", — передаёт РИА Новости сообщение министерства.

В настоящий момент ситуация на границе двух стран стабилизировалась, заметило оборонное ведомство.

Ранее Министерство обороны Армении заявило, что противник несёт серьёзные потери: десять единиц азербайджанской бронетехники было уничтожено силами армянской стороны.

Pravda.Ru писала, что ситуация обострилась 15 ноября, когда Совбез Армении заявил, что азербайджанские войска окружили четыре армянских поста. В результате переговоров инцидент удалось урегулировать, но ненадолго. Уже 16 ноября Баку обвинил Ереван в попытке захвата господствующих высот.

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