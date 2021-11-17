В ожесточённых боях на границе Армении и Азербайджана обе стороны продолжают нести потери. Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели семи своих солдат.
Ведомство добавило, что ещё десять азербайджанских военных были ранены.
"В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены", — передаёт РИА Новости сообщение министерства.
В настоящий момент ситуация на границе двух стран стабилизировалась, заметило оборонное ведомство.
Ранее Министерство обороны Армении заявило, что противник несёт серьёзные потери: десять единиц азербайджанской бронетехники было уничтожено силами армянской стороны.
Pravda.Ru писала, что ситуация обострилась 15 ноября, когда Совбез Армении заявил, что азербайджанские войска окружили четыре армянских поста. В результате переговоров инцидент удалось урегулировать, но ненадолго. Уже 16 ноября Баку обвинил Ереван в попытке захвата господствующих высот.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.