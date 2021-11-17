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Минздрав Белоруссии: 15 беженцам была оказана медпомощь, 6 – в больнице

Мир

По сообщению Минздрава Белоруссии, в течение 16 ноября на белорусско-польской границе вблизи пропускного пункта "Брузги" была оказана медицинская помощь 15 мигрантам.

Минздрав Белоруссии: 15 беженцам была оказана медпомощь, 6 – в больнице

В Telegram-канале белорусского Минздрава появилось сообщение об этом:

"За прошедшие сутки на приграничной территории в районе погранпункта "Брузги" было зарегистрировано 15 случаев оказания медпомощи".

По информации министерства, шестеро беженцев были госпитализированы в больницы, расположенные в белорусском городе Гродно. Уточняется, что из шестерых находящихся в больнице мигрантов четверо — это дети:

"Сегодня в больницах Гродно находятся на госпитализации шесть пациентов из числа беженцев, из них четверо детей".

Всего в стихийном лагере на белорусско-польской границе с прошлой недели находятся около 2 тысяч мигрантов. Вчера, 16 ноября, мигранты попытались прорваться через границу, но были остановлены польскими силовиками, которые применили против них спецсредства.

Силами белорусских властей для мигрантов было организовано место для ночлега в транспортно-логистическом центре, расположенном на приграничной территории.

 

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Штурм мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Спецэфир РБК
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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