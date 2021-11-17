В космос на российском корабле "Союз" отправятся японские туристы

Два японских туриста допущены к предполётной подготовке на Байконуре на МКС. Такое решение приняла межведомственная комиссия. Там утвердят два экипажа: основной и дублирующий. Как сообщает ТАСС, в основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. В дублирующий - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Сюн Огисо.

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии.

Мужчины справились со всеми внештатными ситуациями. Также медицинское обследование провели врачи и признали всех годными к полёту в космос.

Окончательно составы станут известны за несколько дней до старта 8 декабря.

Космонавты пробудут на орбите 12 суток.

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