Часть мигрантов на белорусско-польской границе пустили в логистический центр

Часть мигрантов из палаточного лагеря с белорусско-польской границы поселили в транспортно-логистическом центре "Брузги". В основном, это женщины и дети.

Как сообщают Известия, им предоставили постель, горячую пищу и воду. На улицах установлены биотуалеты.

Для мигрантов освободили примерно 40% площади логистического центра, грузы переместили в другое помещение.

О размещении беженцев с Ближнего Востока в логистическом центре сказал 16 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Накануне мигранты начали кидать камни и бутылки в военных.

Как рассказала пресс-секретарь погранслужбы Анна Михальская, против мигрантов могут применить оружие.

16 ноября в Белоруссии сообщили, что мигранты пострадали от жидкости, разъедающей глаза.

Ситуация на границе обострилась 8 ноября: туда пришла многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока. Они хотят попасть в Евросоюз. Но их не пускают в Польшу.

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