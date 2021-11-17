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Помилованных Байденом индеек поселят в самом дорогом отеле Вашингтона

Мир

В этом году всех помилованных в преддверии Дня Благодарения индеек намерены поселить в самом роскошном отеле в центре Вашингтона. Скольким птицам повезёт избежать участи быть съеденными по решению президента США Джо Байдена, пока не сообщается.

Помилованных Байденом индеек поселят в самом дорогом отеле Вашингтона

По традиции, действующий лидер страны проводит церемонию "помилования" ежегодно. В этом году Байдену привезут двух птиц. Он может решить оставить в живых одну или обеих.

По сообщению представителей отеля Willard InterContinental, они полностью готовы встретить индеек. Для них забронирован лучший номер и даже "припасена" красная ковровая дорожка.

"Для индеек, которые отправятся в Белый дом, готовят один из наших лучших номеров с нашими роскошными кроватями, подготовленными для комфортного отдыха гостей перед важной встречей с президентом", — рассказали представители отеля ТАСС.

Как уточнили в отеле, они готовы к "требованиям" индеек и уже доставили в номер дополнительные подушки и халаты.

Традиция помилования птиц тянется ещё с 1989 года. Их выращивают на ферме, как и остальных индеек, однако с раннего "детства" приучают к людям и большому вниманию. К примеру, их часто фотографируют, чтобы пернатые адаптировались к вспышкам камер папарацци.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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