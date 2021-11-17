Высокий административный суд Грайфсвальда отклонил иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против горнодобывающего управления Штральзунда за одобрение газопровода "Северный поток-2".
Как уточняется в заявлении НКО, решение было принято "после напряжённого дня переговоров" и не удовлетворило экологов.
"Мы продолжим принимать все правовые меры, чтобы не допустить ввода Nord Stream 2 в эксплуатацию", — пообещал глава DUH Саша Мюллер-Краеннер.
Напомним, иск в суд немецкие экологи подали ещё в июле 2020 года. Они требовали запретить строительство и ввод газопровода в эксплуатацию, поскольку, по их мнению, в процессе его работы "будут происходить выбросы метана".
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