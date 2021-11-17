Суд Германии отклонил иск экологов против газопровода "Северный поток-2"

Высокий административный суд Грайфсвальда отклонил иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против горнодобывающего управления Штральзунда за одобрение газопровода "Северный поток-2".

Как уточняется в заявлении НКО, решение было принято "после напряжённого дня переговоров" и не удовлетворило экологов.

"Мы продолжим принимать все правовые меры, чтобы не допустить ввода Nord Stream 2 в эксплуатацию", — пообещал глава DUH Саша Мюллер-Краеннер.

Напомним, иск в суд немецкие экологи подали ещё в июле 2020 года. Они требовали запретить строительство и ввод газопровода в эксплуатацию, поскольку, по их мнению, в процессе его работы "будут происходить выбросы метана".

ДЛЯ СПРАВКИ

Метан является вторым по значимости парниковым газом после CO 2 .

. По данным Всемирного совета по климату, он отвечает за глобальное потепление примерно на 0,5 градуса Цельсия.

Считается, что метан в 83 раза более вреден для климата, чем CO 2 .