Министры обороны Украины и Британии не хотят враждовать с Россией

На Украину прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В числе прочего он провёл переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. По итогам которых британское оборонное ведомство распространило заявление министров.

Из коего следует, что ни Уоллес, ни Резников не хотят вражды с Россией. Но обеспокоены некой "военной активностью" на российско-украинской границе.

"У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной", - цитирует заявление РИА "Новости".

Стоит заметить, что тезис о "военной активности" России изначально активно раскручивали в Соединённых Штатах. В Лондоне присоединились к этому позже.

А в Киеве сначала так вообще опровергали информацию о том, что происходит что-то необычное. Например, секретарь украинского СНБО Алексей Данилов в начале заявлял о "сознательной дезинформации" со стороны американской прессы.

"Идёт сознательная дезинформация всего общества. Скажем так — то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация, и нам не понятно, для чего они это делают…", — говорил тогда Данилов.

Сейчас-то, конечно, в Киеве прекратили публично сомневаться в заявлениях США. Министр Резников собрался с визитом в Вашингтон. Где, наверное, теперь уже совместно с американцами заявит о нежелании враждовать с Россией.