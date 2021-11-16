Комендант полиции Польши: белорусские силовики причастны к атаке мигрантов

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик выразил мнение, что офицеры белорусских служб участвовали в планировании и самой атаке мигрантов на границе с Белоруссией.

"Офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой операции", — сказал Шимчик, слова которого приводит ТАСС.

Он считает, что вооружение мигрантов светошумовыми гранатами и слезоточивым газом является доказательством причастности белорусских офицеров.

"Глядя на поведение людей, которые бросали камни, я считаю, что они хорошо обучены и имеют опыт в различных столкновениях. На мой взгляд, они прошли подготовку в Белоруссии, но среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб", — сказал он.

Ранее стало известно, что беженцы пострадали от жидкости, разъедающей глаза, которую использовали польские силовики. От применённого средства мигрантам стало плохо, в том числе, детям: у них слезились глаза, они кашляли, их тошнило.

Pravda.Ru писала, что в ходе беспорядков на границе Польши и Белоруссии был серьёзно ранен польский полицейский. Предварительно установлено, что у него произошёл перелом костей черепа. Информация о происшествии поступила от польской полиции.

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