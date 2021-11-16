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Прокуратура польши расследует нападение на полицейских на границе

Мир

Прокуратура Польши организовала расследование после нападения на полицейских во время таки мигрантов на польско-белорусской границе.

Прокуратура польши расследует нападение на полицейских на границе

"Хочу сообщить вам, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о начале расследования по подозрению в активном нападении на сотрудников полиции", — сообщил главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что беженцы пострадали от жидкости, разъедающей глаза, которую использовали польские силовики. От применённого средства мигрантам стало плохо, в том числе, детям: у них слезились глаза, они кашляли, их тошнило.

Pravda.Ru писала, что в ходе беспорядков на границе Польши и Белоруссии был серьёзно ранен польский полицейский. Предварительно установлено, что у него произошёл перелом костей черепа. Информация о происшествии поступила от польской полиции.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
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