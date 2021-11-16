Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что виртуальный саммит американского лидера Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не снял вопросы об открытости Китая в контексте расследования происхождения COVID-19.
"Что касается COVID-19: остаются проблемы и вопросы относительно открытости в контексте происхождения коронавируса", — заявил Салливан, слова которого приводит РИА Новости.
Он добавил, что в то же самое время странам нужно вместе работать над преодолением пандемии.
Ранее Национальный институт здравоохранения США (NIH) признал, что финансировал эксперименты по увеличению функциональности коронавируса летучих мышей в лаборатории в китайском городе Ухань.
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