Минобороны Польши: мигранты используют детей для нападений на границе

Мигранты на польско-белорусской границе используют детей для нападений, об этом заявило Министерство обороны Польши.

В качестве доказательства ведомство опубликовало видео в своём аккаунте в Twitter, где видно, как ребёнок, стоя вблизи границы, кидает что-то через ограждение с колючей проволокой.

"Мигранты используют детей для нападений", — именно так и написано в публикации министерства.

Ранее стало известно, что беженцы пострадали от жидкости, разъедающей глаза, которую использовали польские силовики. От применённого средства мигрантам стало плохо, в том числе, детям: у них слезились глаза, они кашляли, их тошнило.

Pravda.Ru писала, что в ходе беспорядков на границе Польши и Белоруссии был серьёзно ранен польский полицейский. Предварительно установлено, что у него произошёл перелом костей черепа. Информация о происшествии поступила от польской полиции.

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