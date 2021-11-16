Минобороны Армении: уничтожено 10 единиц азербайджанской бронетехники

Министерство обороны Армении заявило, что противник несёт серьёзные потери на границе: десять единиц азербайджанской бронетехники уже уничтожено.

Ведомство отметило, что армянская сторона тоже терпит потери. Однако данные пока не известны.

"Противник понёс большие потери живой силы, около 10 единиц бронетехники уничтожены или выведены из строя", — передаёт РИА Новости информацию министерства.

Ранее ведомство сообщило, что на границе страны подразделения вооружённых сил Азербайджана напали на армянские позиции. Оно проинформировало о наличии погибших и раненых, а также о потере двух боевых постов. Кроме того, в плен попали 12 армянских военных.

Армянские вооружённые силы дали адекватный ответ. Бои продолжаются.

Pravda.Ru писала, что Ереван обратился к Москве с просьбой о помощи в защите территориальной целостности Армении в связи с нападением Азербайджана.

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