МИД Азербайджана обвиняет Армению в нагнетании ситуации

МИД Азербайджана заявляет, что Армения целенаправленно нагнетает ситуацию и не заинтересована в делимитации азербайджано-армянской границы.

"Сосредоточение около 60 военнослужащих вооруженных сил Армении на дороге к позициям азербайджанской армии в Лачине, а также интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии показывает, что армянская сторона целенаправленно нагнетает ситуацию", - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что МИД Азербайджана возлагает ответственность за напряженность на границе Азербайджана и Армении на армянское военно-политическое руководство.

Ранее посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что Россия и Армения консультируются по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

До этого в Минобороны Армении заявили о попытке прорыва границы страны азербайджанскими военными. В министерстве отметили, что на восточном направлении сложилась крайне напряжённая обстановка, там происходят локальные бои.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщили об уничтожении противотанковой установки и миномёта на границе "в ответ на провокацию Вооружённых сил Армении".

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