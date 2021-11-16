Военный аналитик: корабли уходят из Чёрного моря, но расслабляться нельзя

Корабли США и НАТО отработали свои боевые задачи именно там, где, возможно, им придётся вести боевые действия в поддержку Украины, об этом заявил полковник запаса Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона" и член Общественного совета при МО РФ.

Он отметил в беседе с argumenti.ru, что корабли уходят из Чёрного моря, однако это не значит, что стоит расслабляться. По его словам, такие учения называются "освоение нового театра военных действий".

"Когда носители высокоточного оружия — в данном случае, американские эсминцы с "крылатыми ракетами", в том числе, возможно, и с ядерными боеголовками на борту приходят в этот регион, то это прямая угроза нашей безопасности", — сказал Коротченко.

Он обратил внимание на то, что военные силы НАТО приобрели необходимые им навыки, а значит России нужно быть готовой в случае провокации нанести реальный ответный удар.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия американцев и НАТО в Чёрном море являются провокацией.

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