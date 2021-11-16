Против мигрантов на границе Польши и Белоруссии могут применить оружие. Об этом рассказала пресс-секретарь погранслужбы Анна Михальская.
"Могу заверить, что, если будет нужно, сотрудники пограничной службы не будут колебаться с использованием оружия", — заявила Михальская.
При этом она уточнила, что польские военные будут избегать крайних мер. Михальская добавила, что мигранты бросают в пограничников камни, бутылки и шумовые гранаты.
Угроза военного конфликта между Белоруссией и Польшей из-за миграционного кризиса на границе существует, но она невелика, заявил ранее ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, комментируя Pravda.Ru информацию о стычках беженцев с польскими силовиками в районе КПП "Брузги".
Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня поговорили по телефону. Они решили действовать вместе по поводу ситуации на границе с мигрантами.
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