Лавров назвал ложью заявления Науседы о причастности РФ к миграционному кризису

Заявления литовского президента Гитанаса Науседы о причастности РФ к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией не подтверждаются фактами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"При всём уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся… Ни единого факта не приводится", — цитирует заявление министра ТАСС.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что мигранты на границу Белоруссии с ЕС прибывают в том числе через Москву.

"Есть доказательства возросшей активности путешествий мигрантов через Москву", — сообщил на пресс-конференции глава государства.

По словам президента РФ Владимира Путина, обвинения России в причастности к миграционному кризису являются попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую". Путин подчеркнул, что Россия не имеет отношения к ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с Евросоюзом.

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