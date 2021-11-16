В Польше сообщили, что полицейскому проломили череп на границе

Сотрудника правоохранительных органов Польши сильно ранили в ходе беспорядков с мигрантами на польско-белорусской границе. По информации полиции, у него произошёл перелом костей черепа.

"Один из полицейских был серьёзно ранен, в настоящее время ему оказана помощь, скорая везёт полицейского в больницу, предположительно, после удара предметом произошёл перелом костей черепа", — сообщила польская полиция в своём аккаунте в Twitter.

Ведомство заявило, что их сотрудник пострадал от "нападения лиц, вдохновленных белорусской стороной".

Ранее стало известно, что польские силовики применили против беженцев жидкость, разъедающую глаза. От неё многим мигрантам стало плохо: они кашляют, их тошнит. Среди пострадавших есть дети. Также Pravda.Ru писала, что ситуация на польско-белорусской границе обострилась — беженцы перебрались через колючую проволоку, образовалась давка у пропускного пункта "Брузги".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.