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В Польше сообщили, что полицейскому проломили череп на границе

Мир

Сотрудника правоохранительных органов Польши сильно ранили в ходе беспорядков с мигрантами на польско-белорусской границе. По информации полиции, у него произошёл перелом костей черепа.

В Польше сообщили, что полицейскому проломили череп на границе

"Один из полицейских был серьёзно ранен, в настоящее время ему оказана помощь, скорая везёт полицейского в больницу, предположительно, после удара предметом произошёл перелом костей черепа", — сообщила польская полиция в своём аккаунте в Twitter.

Ведомство заявило, что их сотрудник пострадал от "нападения лиц, вдохновленных белорусской стороной".

Ранее стало известно, что польские силовики применили против беженцев жидкость, разъедающую глаза. От неё многим мигрантам стало плохо: они кашляют, их тошнит. Среди пострадавших есть дети. Также Pravda.Ru писала, что ситуация на польско-белорусской границе обострилась — беженцы перебрались через колючую проволоку, образовалась давка у пропускного пункта "Брузги".

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Начался штурм польской границы. Беженцы сносят КПП «Брузги»
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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