Политолог: РФ не стоит поддерживать Минск в ситуации с мигрантами на границе

России не стоит выступать на стороне Минска в ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, считает политолог Константин Калачёв.

Комментируя "Свободной прессе" происходящее на белорусско-польской границе, эксперт предположил, что с учётом предвзятого отношения Запада к России для неё было бы правильным занять нейтральную позицию в вопросе миграционного кризиса.

"В данном случае, вряд ли будет разумным со стороны России выступать на стороне Лукашенко … мне кажется, что он, действительно, перегнул палку. Он думал, что через шантаж сможет решить вопросы с Западом. Но Белоруссия-то — не Россия", — отметил Калачёв.

По его словам, позиция белорусского Лукашенко в отношении Польши связана с поддержкой ею белорусской оппозиции.

"Безусловно, Лукашенко есть, что предъявить Польше. Но проблемы Лукашенко — это проблемы Лукашенко. То есть, не надо воспринимать его проблемы как собственные", — заявил политолог.

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