На Украине рассказали об угрозах, которые несёт запуск "Северного потока-2"

Компания "Оператор ГТС Украины" проанализировала последствия запуска "Северного потока-2", которые угрожают всей энергетической системе страны.

На своей официальной странице в Facebook предприятие разместило сообщение, где заявило об угрозе потери виртуального реверса газа в случае запуска газопровода.

"Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Европа вероятно потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа", — написано в публикации.

В сообщении также говорится, что Украина принимает участие в рассмотрении заявки на сертификацию Северного потока-2, чтобы защитить интересы украинцев. Компания считает, что есть риск того, что пять городов могут вовсе лишиться газоснабжения. Украина рискует получить значительные ограничения в импорте газа из Европы, предполагает оператор ГТС.

Ранее стало известно, что Украина подала заявку немецкому регулятору на участие в сертификации "Северного потока-2".

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