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Украина будет платить гражданам за вакцинацию от COVID-19

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты гражданам Незалежной, которые поставят прививку от коронавируса. По его словам, каждый, кто вакцинировался получит по тысяче гривен.

Украина будет платить гражданам за вакцинацию от COVID-19

Как отметил Зеленский, эти деньги можно будет потратить в спортзале, оплатить билеты на концерт или поехать путешествовать по стране. По его мнению, на Украине "стабилизируется" ситуация с COVID-19.

"За последние три месяца, людей, выписанных с больницы больше, чем госпитализированных. Это результат работы наших медиков и наших граждан", — пояснил лидер Незалежной в опубликованном видеообращении на своей странице Facebook.

Как отметил Зеленский, коронавирус в стране "пошёл на спад" благодаря вакцинации.

Чтобы получить обещанные деньги, украинцам нужно будет создать заявку на государственном сайте. Программа стартует с 19 декабря. Правда, речь идёт о выплатах за одну дозу или положенные две, он не уточнил. По его словам, на "прививки" Незалежная выделила шесть миллиардов гривен.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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