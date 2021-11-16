Эстонию предупредили: мигранты повалят к вам из аэропорта Пскова

Согласно секретному документу, подготовленному Европейской комиссией, аэропорт Пскова, расположенный всего в нескольких десятках километров от границ Эстонии и Латвии, в ближайшем будущем может стать центром транспортировки нелегальных мигрантов в Европу.

Об этом сегодня со ссылкой на немецкую газету Die Welt пишет эстонское издание Postimees.

"В ближайшее время аэропорт Пскова может начать обслуживать международные рейсы из Белоруссии, Турции и Египта. Оттуда мигранты могут попытаться незаконно пересечь границу Эстонии и Латвии, чтобы перебраться в северную и Западную Европу”, — цитируется в опубликованном материале подготовленный ЕК "Отчет о ситуации: миграция и беженские ситуации".

Еврочиновники отмечают, что аэропорт Пскова в настоящее время обслуживает только внутренние и военные рейсы, но располагает инфраструктурой для приема более крупных международных авиалайнеров.

Эстония не встревожена

Глава пограничной службы Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) Эгерт Белитшев заявил, что PPA проинформировано "о возможной угрозе", но пока миграционное давление на Эстонию не возросло.

"Мы получили информацию о том, что Псковский аэропорт может открыть себя для международного воздушного движения несколько недель назад, — сказал эстонским журналистам Белишев. — В сентябре Россия заявила, что возобновила несколько авиасообщений после ограничений, связанных с коронавирусом, и вновь разрешила людям летать в Египет и Турцию. Мы внимательно следим за развитием воздушного движения в соседних странах, чтобы при необходимости изменить уровень нашей миграционной угрозы. В настоящее время это не вызывает дополнительного миграционного давления на Эстонию”.

Мэр муниципалитета Сетомаа Рауль Кудре заявил, что полиция не предупредила их о возможном потоке мигрантов из Пскова.

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