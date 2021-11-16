Украинское издание "Зеркало недели" озвучило "наиболее вероятные" даты нападения России на Незалежную.
По сведениям, полученным изданием "от американских источников", российское вторжение произойдёт "в период рождественско-новогодних каникул" — конец декабря — начало января. Ну или, в самом крайнем случае, "в начале весны".
По первому сроку, утверждают авторы материала, ставка будет сделана на то, что "Киев расслабится" в период праздников, по второму — что Украина
"к весне будет в глубоком энергетическом, экономическом и политическом кризисе, уставший от коронавируса народ начнёт бунтовать, а действующая власть растеряет остатки поддержки".
Независимо от того, насколько точно угадали американские кураторы, Дмитрий Кулеба уже попросил Францию и Германию подготовиться к российскому нападению на Украину.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Дмитрий Певцов выступил "против сегрегации и за добровольную вакцинацию". Актёр отметил, что о побочных эффектах вакцины от COVID-19 необходимо говорить открыто.