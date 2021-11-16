Украинское СМИ назвало даты нападения России на Незалежную

Украинское издание "Зеркало недели" озвучило "наиболее вероятные" даты нападения России на Незалежную.

По сведениям, полученным изданием "от американских источников", российское вторжение произойдёт "в период рождественско-новогодних каникул" — конец декабря — начало января. Ну или, в самом крайнем случае, "в начале весны".

По первому сроку, утверждают авторы материала, ставка будет сделана на то, что "Киев расслабится" в период праздников, по второму — что Украина

"к весне будет в глубоком энергетическом, экономическом и политическом кризисе, уставший от коронавируса народ начнёт бунтовать, а действующая власть растеряет остатки поддержки".

Независимо от того, насколько точно угадали американские кураторы, Дмитрий Кулеба уже попросил Францию и Германию подготовиться к российскому нападению на Украину.

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