"Нафтогаз": СП-2 угрожает безопасности и лишит Украину миллиардов

Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что в случае запуска российского "Северного потока-2" Незалежная потеряет миллиарды долларов. Кроме этого, по его словам, газопровод "угрожает мировой безопасности".

Как отметил Витренко, Киев по-прежнему надеется, что "Северный поток-2" не запустят.

"Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток-2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны", — цитирует главу "Нафтогаза" Reuters.

Витренко отметил, что Евросоюз и США должны принять меры и не допустить ввода в эксплуатацию российского газопровода. По его словам, "Северный поток-2" Москва будет использовать как "оружие".

"Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что "Северный поток-2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность", — пояснил Витренко.

Он подчеркнул, что будет настаивать на блокировке запуска и Украина обратилась к Конгрессу США с просьбой наложить санкции на оператора Nord Stream 2 в ближайшее время.

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