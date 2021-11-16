Джонсон: скоро Европе предстоит выбирать между газом и поддержкой Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в "ближайшее время" встанет вопрос о том, продолжать ли увеличивать закупки российских углеводородов или поддерживать Украину на фоне растущей напряжённости между Москвой и Западом.

Его "размышления" позвучали после того, как в понедельник Франция и Германия предостерегли Россию от нанесения ущерба территориальной целостности Украины на фоне "большой концентрации российских войск на границах страны", а также ситуации с газопроводом СП-2, который лишит Украину доходов от транзита.

"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну, — сказал Джонсон. — Мы надеемся, что наши друзья смогут осознать, что в скором времени встанет выбор между прокладкой всё большего количества российских углеводородов по гигантским новым трубопроводам и поддержкой Украины и отстаиванием дела мира и стабильности", — цитирует слова британского премьера Reuters.

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