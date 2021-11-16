Ждать больше не хотим: Иран потребовал от Британии возвращения долга

МИД Ирана призвал Лондон погасить свой долг перед Ираном.

По словам главы внешнеполитического ведомства страны Саида Хатибзаде, речь идёт о 400 млн фунтов стерлингов, которые Великобритания задолжала с 1970-х годов. И с тех пор, как заявил иранский министр, "под разными предлогами задерживает платежи".

О чём речь

Великобритания задолжала Ирану около 400 миллионов фунтов стерлингов в связи с закупкой в 1971 году 1500 танков и бронетехники "Вождь" правительством Мохаммеда Резы Пехлеви, прозападного шаха, который правил страной до революции 1979 года.

Великобритания поставила 185 танков, а потом соглашение было аннулировано из-за революции в Иране, захвата посольства Соединенных Штатов и кризиса с заложниками — событий, которые испортили отношения между странами.

"Предоплату" за танки до сих пор Тегерану не вернули.

И вот теперь Хатибзаде объявил Лондону, что Иран "больше не может откладывать погашение долга ни под какими предлогами".

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