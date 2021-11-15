Задержанные в Польше журналисты RT France вышли на связь

Журналисты RT France, которых задержали на польско-белорусской границе вышли на связь. Об этом рассказал главный редактор телеканала Ксения Фёдорова у себя в Telegram.

"После многочасового допроса наши журналисты наконец вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта", — сообщила она .

Также Фёдорова добавила, что пока её коллеги не добрались до отеля, поэтому она всё ещё находится в ожидании комментариев.

Ранее стало известно, что ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась — беженцы перебрались через колючую проволоку, образовалась давка у пропускного пункта "Брузги", польские пограничники намерены применить водомёты, чтобы остановить нелегалов.

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