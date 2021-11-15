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Генсек НАТО: альянс должен следить за событиями на границах ЕС и Белоруссии

Мир

НАТО не видит угрозы нападения на территории союзников на востоке, однако обеспокоена и следит за происходящим на границах ЕС и Белоруссии. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО: альянс должен следить за событиями на границах ЕС и Белоруссии

"Мы не видим никакой очевидной военной угрозы нападения против какой-либо из стран НАТО", — передаёт РИА Новости его слова.

Однако Столтенберг обратил внимание, что НАТО беспокоит ситуация с мигрантами, сложившаяся на границах ЕС и Белоруссии. В конфликт оказались вовлечены Латвия, Литва и Польша.

По словам политика, нынешний режим белорусского лидера Александра Лукашенко просто использует беженцев.

Он сделал акцент на том, что эти события накаляются одновременно с происходящим вблизи границ Украины и в Западных Балканах. Он подчеркнул, что альянсу нельзя упускать из поля зрения ни одну из этих проблем.

"НАТО должна внимательно следить за всем этим", — резюмировал он.

Ранее стало известно, что мигранты перебрались через колючую проволоку на польско-белорусской границе. Пограничники подогнали водомёт, чтобы их остановить.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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