Associated Press: в США военные "самой мощной армии" голодают

От нехватки денег и голода страдают больше 160 семей американских военных. Кризис затронул служащих армии с рангом E1 до E4, простым языком тех, у кого есть дети.

По сообщению американских СМИ, эта проблема существует давно, но конкретных исследований нет. Правительство США призывает по-прежнему "строить демократию" в то время, когда у силовиков могут отключить свет за неуплату.

"Мы самые могущественные военные на земле, и всё же те, кто находится на нижних ступенях наших воинских званий. Если они женаты и имеют ребёнка или двух — они голодны. Как вы можете сосредоточиться на выполнении миссии и защите нашей демократии. Если вы беспокоитесь о том, пообедает ли ваш ребёнок сегодня вечером", — рассказал сенатор и бывший пилот Тэмми Дакворт изданию Associated Press.

Кроме продовольственного голода, многим американским военным грозит отключение электроэнергии, а некоторым и вовсе выселение из дома.

Как отметил сенатор, военные не привыкли жаловаться, чтобы "не подмочить" репутацию США и правительство закрывает глаза на происходящее.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.