Гео Лерос пошёл вразнос, объясняясь "за средний палец" президенту

Украинский нардеп Гео Лерос, прославившийся своей недавней выходкой, когда во время выступления в Раде показал средний палец президенту Зеленскому, похоже, пошёл вразнос.

На допросе в ГБР он вместо покаяния и раскаяния (как того ждали следователи), объявил, что "его неправильно поняли".

Протокол допроса нардепа появился в ряде СМИ Украины и на ТГ-каналах.

Как следует из текста документа (подлинность которого в ГБР не подтверждают) Лео Герос пояснил, что его жест "означает не то, о чём все подумали":

"Средний палец показывали англичане ещё после битвы в Азенкуре в 1415 году. Тогда французы отрезали пленникам именно этот палец, потому-то победившие англичане и демонстрировали его побеждённым врагам".

По словам Героса, глава президентского Офиса "истолковал жест так, как истолковал" в силу субъективных причин:

его, по словам Героса, подвела "нетрадиционная сексуальная ориентация", которая "возможно, вызвала какие-то фантазии".

"Прошу привлечь их (Зеленского и Ермака) к ответственности за давление на меня как на человека с традиционной сексуальной ориентацией, заподозренного в грубом неуважении к Президенту Украины", — закончил Лерос.