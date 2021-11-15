Истинная цель Британии, направляющей солдат на Украину, далека от заявленной

Новость о том, что 600 спецназовцев сидят в Великобритании и ждут команды отравляться на защиту Украины от России, украинцев не успокоила (они в большинстве своём вообще не боятся нападения), а, скорее, возмутила.

Глава Жилищного союза Украины напомнил новому главе Минобороны, что Конституция страны, а точнее, её 17 статья, запрещает размещение на территории Незалежной "чужих" военных баз.

Но они там есть. Правда, под вывеской "учебных центров". То есть, делает вывод Александр Скубченко, имеет место быть "военная оккупация Украины странами НАТО".

Причём для самого НАТО это ничего не стоит: оккупация Украины происходит за счёт самой Украины:

"Британия и США дают кредиты на покупку у них же оружия. Деньги даже не заходят на Украину — только вооружения на их базы, и долги за это — нам", — пишет Скубченко в ТГ.

Но оккупацию надо легализовать. Над чем сейчас, подчёркивает общественник, власти Незалежной и их "западные партнёры" и работают:

"… возвести русофобию в культ, запугать местных папуасов вторжением России, "перебросить" их войска "для защиты" (как в случае с Великобританией)…"

Всё предельно ясно, уверен Скубченко:

"Резникова, наверное, для этого и поставили министром обороны, чтобы "задний двор России", как в Министерстве обороны Британии назвали Украину, сделал двором НАТО у границ России".

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