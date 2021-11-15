La Repubblica: Путин сжимает ЕС в тисках

Главред итальянского издания La Repubblica Маурицио Молинари уверен: сотрясающий границы стран ЕС кризис беженцев — следствие желания российского президента Владимира Путина "сжать Евросоюз в тисках".

По его словам, цель Кремля — создание двойного кризиса на востоке, чтобы держать ЕС и НАТО в напряжении. Для этого сохраняется угроза вторжения российских войск на Украину и беженцев в страны Европы.

"Путин выступает в амплуа режиссёра двойного кризиса на востоке Европы. Его цель -ослабить Евросоюз и НАТО и за их счёт укрепить позиции России для продвижения её интересов. Этому в немалой степени способствует и скорый запуск газопровода "Северный поток-2", который уже стал символом зависимости Европы от Москвы. Путин хочет подчинить себе весь Старый Свет и держать его в страхе", — заявил итальянский публицист.

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