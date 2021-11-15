Сын Каддафи стал кандидатом в президенты Ливии

Сейф аль-Ислам Каддафи, один из сыновей свергнутого и казнённого лидера Ливии Муаммара Каддафи, 14 ноября официально зарегистрирован кандидатом в президенты. Выборы в стране состоятся 24 декабря следующего года.

"Кандидат Сейф аль-Ислам Муаммар Каддафи подал свою кандидатуру на пост президента ливийского государства, — объявил представитель Высшей избирательной комиссии (HNEC). — Он предоставил документы в офис HNEC в Себхе, тем самым выполнив все юридические требования, необходимые в соответствии с законом № 1 О выборах главы государства, принятым парламентом".

49-летний Сейф аль-Ислам Каддафи станет одним из самых известных кандидатов на пост президента страны, которой его отец, свергнутый и убитый в 2011 году, руководил в течение 42 лет.

Среди претендентов на пост президента также

маршал Халифа Хафтар , чьи силы контролируют восток и юг страны,

, чьи силы контролируют восток и юг страны, премьер-министр Абдель Хамид Дбейба,

спикер парламента Агила Салех.

Напомним, Сейф аль-Ислам Каддафи вскоре после убийства отца был захвачен в плен вооруженной группой в Зентене (Северо-Западная Ливия) и это спасло его от смертной казни, к которой он был приговорен в 2015 году по обвинению в "преступлениях против человечности".

Сейф аль-Ислам Каддафи был окончательно освобожден в 2017 году. А в июле 2021 года дал интервью "Нью-Йорк Таймс", в ходе которого объявил о своём желании участвовать в президентских выборах, "чтобы восстановить утраченное единство" Ливии.

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