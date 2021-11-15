Гринвальд: новая "война Америки с терроризмом" нацелена на собственных граждан

Лауреат Пулитцеровской премии журналист Гленн Гринвальд видит "жуткое сходство между юридически чрезмерными действиями правительства США после терактов 11 сентября 2001 года и беспорядками в Капитолии в начале 2021-го".

Об этом Гринвальд рассказал в интервью RT.

"Те, кто ставит под сомнение меры, принимавшиеся во имя борьбы с терроризмом после 11 сентября (2001 год, атака на башни-близнецы в Нью-Йорке) рассматривались властями Соединённых Штатов, как сочувствующие террористам. Точно то же самое делается сейчас в СМИ и Конгрессе в отношении тех, кто критикует ответ правительства на события 6 января в Капитолии. Причём Минюст нацелился в основном на бедных и не имеющих адвокатов людей точно так же, как в 2001-ом обвиняли мусульман, которые оказались в Гуантанамо-Бей. У них тоже было немного шансов на юридическую защиту".

По словам журналиста, комиссия, занимающаяся расследованием беспорядков в Капитолии, вместо изучения фактов ставит спектакль, чтобы "накормить голодный либеральный сброд.”

"Участие Конгресса помогает очернить обвиняемых в качестве дополнения к и без того сомнительному обращению Министерства юстиции, — утверждает Гринвальд. — Эта вторая война с терроризмом - полный аналог с предыдущей: многим участникам беспорядков в Капитолии, взятым под стражу, было отказано в освобождении под залог, и, как сообщается, они столкнулись с суровыми условиями содержания в тюрьме, аналогичными обращению с обвиняемыми в терроризме в течение нескольких месяцев после 11 сентября".

Гринвальд добавил, что люди, в отношении которых ведется расследование в связи с 6 января, часто даже не знают об этом.

"Отсутствие надзора и гарантий делает это почти сознательно и преднамеренно незаконным”, — сказал журналист, известный публикацией материалов о массовой слежке правительства США, разоблаченной Эдвардом Сноуденом.

Гринвальд отметил и ещё одно "поразительное сходство историй":

сообщения о причастности ФБР к рассматриваемым деяниям.

Журналист-разоблачитель напомнил, что во многих "заговорах внутреннего террора", сорванных официальными лицами в течение нескольких месяцев после 11 сентября, участвовали многочисленные агенты и информаторы ФБР, и то же самое работает в расследовании беспорядков 6 января, поскольку в отчетах указывалось, что "информаторы ФБР контактировали с некоторыми во время акции протеста".

"В какой степени ФБР было осведомлено о планах штурма Капитолия заранее? И какова его роль во всём этом? — задаёт вопрос Гринвальд, отмечая, что многие из "зачинщиков”, поощрявших насилие 6 января, не были привлечены по делу в качестве обвиняемых в то время, как "многочисленные ненасильственные преступники — были".

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