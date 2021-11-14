Эксперт National Interest составил топ-5 опасного для Украины российского оружия

Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос опубликовал статью, в которой рассказал, какое российское вооружение не оставит Киеву шансов в случае войны с Москвой.

Журналист убеждён, что устаревшая техника Вооружённых сил Украины не сумеет оказать сопротивление российской армии в случае вооружённого конфликта.

Эпископос считает, что на Украине нет оружия, способного преодолеть противоракетную оборону России. Расположенные в Крыму зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" надёжно защищают российские рубежи и представляют опасность для военных объектов Украины, поскольку могут нацеливаться на самолёты, БПЛА и баллистические ракеты на расстоянии до 400 километров.

Автор материала обратил внимание на "грозный истребитель" Су-35С, который превосходит по характеристикам все самолёты, находящиеся на вооружении Украины. Для военных действий в городской среде у России есть БМП-3М с новыми башней и системами защиты. Эпископос напомнил, что Россия располагает самой большой в мире танковой армией, насчитывающей 13 тысяч единиц. Украинский танк Т-84 "Оплот-М" опасен, однако Украина не успела создать много таких машин, добавил обозреватель. Также он отметил российские модернизированные 152,4-миллиметровые самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", которые способны покрыть большую часть территории Украины.

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