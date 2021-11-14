Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан Германии "не стесняться" воспоминаний о нападении немецко-фашистских захватчиков на СССР в 1941 году. Заявление прозвучало на выступлении в бундестаге во Всенародный день скорби.
Политик отметил, что немецкий вермахт прошел через Польшу, страны Балтии и Беларусь, через Украину и Россию и в глубину Кавказа, однако эти географически эти места для современных немцев мало что значат. Никто не помнит мет в бывшей Югославии и Греции, где совершались немецкие преступления.
По словам Штайнмайера, немцы помнят в основном сведения о войне в Восточной и Юго-Восточной Европе.
"Забыто бесчисленное множество других мест немецких преступлений, таких как белорусская деревня Хатынь, которую сравняли с землей весной 1943 года, или небольшой городок Мизоч на западе Украины, у ворот которого все еврейское население было расстреляно за один день в октябре 1942 года", — цитирует президента ФРГ РИА Новости.
Он убеждён, что немцы должны помнить о преступлениях, совершённых предками в этих географических локациях, чтобы понимать себя, как нацию.
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