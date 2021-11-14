Экс-глава МИД Украины Климкин назвал способ "победить" в войне с Россией

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, как "победить" Россию в войне. В эфире телеканала "Киев" он призвал использовать боевой опыт Украинской повстанческой армии*, которая воевала на стороне фашистской Германии.

По словам Климкина, Украина должна противопоставить пяти тысячам российских танков "людей, их боевой дух и креатив".

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а её участники получили право на социальные гарантии. Россия осудила действия украинских властей. Многие ветераны и политики критикуют героизацию Украинской повстанческой армии и её лидеров и обвиняют бандеровцев в сотрудничестве с фашистами.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.





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