Путин обвинил Европу в миграционном кризисе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны ЕС сами создали условия для притока мигрантов.

"Они сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Путина, РФ не имеет никакого отношения к этому кризису, а все обвинения в ее адрес — "желание перевести проблемы с больной головы на здоровую".

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в кризисе на белорусско-польской границе виновата Россия. По её мнению, Москве необходимо "надавить" на власти Белоруссии, чтобы конфликт закончился.

До этого Pravda. Ru цитировала заявление лидеров трёх стран о готовности обсудить проблему на границе Белоруссии и Польши. Президент России Владимир Путин объявил, что Александр Лукашенко готов обсудить с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с мигрантами.

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