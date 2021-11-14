МИД Великобритании призвал ЕС объедениться против "Северного потока - 2"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны ЕС объединиться в противостоянии строительству газопровода "Северный поток — 2".

"Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода "Северный поток — 2", — заявила Трасс, слова которой приводит The Sunday Telegraph.

По словам Трасс, газопровод может "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ".

Ранее заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников заявил, что строительство "Северного потока-2" полностью завершено, и газопровод готов к запуску.

"Северный поток-2" достроили ещё 10 сентября, однако до начала прокачки газа необходимо проверить газопровод на соответствие техническим стандартам Евросоюза, а также получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, СП-2 является важнейшим российским проектом, который позволит решить проблемы с энергетической безопасностью на Европейском континенте.

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