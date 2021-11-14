В Офисе Зеленского считают Украину мощным щитом, защищающим весь мир

Цивилизованному миру пора признать, что Украина уже несколько лет подряд играет роль щита, защищающего западные страны от российской агрессии.

Так в интервью изданию Military Times заявил замглавы Офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.

По его словам, Незалежная в одиночку ведёт "большую гибридную войну" с Москвой, долгие годы находясь под неослабевающей угрозой "мощной наступательной группировки" России, которая "ежедневно подрывает основы демократического мира".

"Скопление российских войск вблизи Украины и продолжающаяся оккупация Крыма — это больше, чем беспокойство для Украины, это прямая угроза всему демократическому миру. Эту, казалось бы, небольшую проблему в центре Европы нельзя игнорировать", — патетически завершил интервью украинский чиновник.

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