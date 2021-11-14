Цивилизованному миру пора признать, что Украина уже несколько лет подряд играет роль щита, защищающего западные страны от российской агрессии.
Так в интервью изданию Military Times заявил замглавы Офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.
По его словам, Незалежная в одиночку ведёт "большую гибридную войну" с Москвой, долгие годы находясь под неослабевающей угрозой "мощной наступательной группировки" России, которая "ежедневно подрывает основы демократического мира".
"Скопление российских войск вблизи Украины и продолжающаяся оккупация Крыма — это больше, чем беспокойство для Украины, это прямая угроза всему демократическому миру. Эту, казалось бы, небольшую проблему в центре Европы нельзя игнорировать", — патетически завершил интервью украинский чиновник.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Владимир Путин относится "с пониманием" к деятельности Реджепа Эрдогана в тюркских странах СНГ. А между тем, на очереди у Турции тюркскоязычные республики РФ.