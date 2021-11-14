Британские газеты сообщают, что США возрождает артиллерийские подразделения, которые во времена холодной войны, до 1991 года, дислоцировались в Германии, и ставят им на вооружение гиперзвуковые ракеты "Темный орел", которые смогут достичь Москвы всего за несколько минут.
"Темный орел приземлился", — объявил таблоид The Sun, сопроводив новость графиком, показывающем, как Москва "испаряется в грибовидном облаке".
В статье Sun мелким шрифтом отмечается, что эта технология будет "полностью разработана и развернута”, предположительно, где-то в 2023 году, по данным Пентагона.
В Пентагоне пояснили, что самый первый "прототип гиперзвукового наземного оборудования” был доставлен на базу Льюис-МакКорд в штате Вашингтон. Пока военные получили только грузовики, прицепы, четыре пусковые установки и другие компоненты гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW), но никаких ракет.
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