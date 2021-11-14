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МИД Британии обвинил Россию в миграционном кризисе

Мир

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в кризисе на белорусско-польской границе виновата Россия. По её мнению, Москве необходимо "надавить" на власти Белоруссии, чтобы конфликт закончился.

МИД Британии обвинил Россию в миграционном кризисе

"Россия несёт здесь чёткую ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог", — цитирует Трасс издания Sunday Telegraph.

Как подчеркнула Трасс, кризис "тщательно отработан", чтобы отвлечь от более серьёзных проблем. В том числе и от "отвратительных деяний" Минска, против прав человека.

Глава МИД пообещала оказать "поддержку своим союзникам в регионе".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление лидеров трёх стран о готовности обсудить проблему на границе Белоруссии и Польши. Президент России Владимир Путин объявил, что Александр Лукашенко готов обсудить с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с мигрантами.

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«Начали стрелять»: Польша стягивает войска к границе с Белоруссией
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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