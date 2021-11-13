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WSJ: у России есть опасный для власти США компромат

Мир

В Wall Street Journal в разделе мнения была опубликована статья, автор которой Холман В. Дженкинс-младший полагает, что Россия располагает опасным для любой американской власти компроматом.

WSJ: у России есть опасный для власти США компромат

По мнению Дженкинса-младшего, если Москва опубликует конкретные данные, то это будет иметь крайне серьезные последствия для всей политической элиты США.

"Информационная игра между США и Россией — столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга. И правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей", — размышляет Wall Street Journal.

По его мнению, "либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу".

"Судя по его заявлениям, (бывший глава ФБР) Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит Министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон. Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу; с учетом того, что мы узнали о досье Стила, она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, пусть и не так, как представлял себе Коми", — цитирует статью РИА "Новости".

В тексте нет ничего о том, что же это может быть за компромат такой. Вообще же, получается так, что в первую очередь это демократическая партия США находится под угрозой. Хотя и непонятно, в чем именно эта угроза заключается.

Подчеркнем, текст опубликован в разделе "Мнения". А там можно публиковать самые фантастические версии о минувших, текущих и вероятных событиях.

Напомним, некоторое время назад в США были предъявлены обвинения гражданину России Игорю Данченко. Он проживает в Соединенных Штатах около двадцати лет. И как было установлено в рамках расследования специального прокурора Джона Дарэма, предоставил информацию бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу, которая была использована в так называемом "досье Стила".

В этом "досье" содержалась информация о возможных связях Дональда Трампа с российскими гражданами. Как выяснилось, бОльшая (если не вся) эта информация была фальшивой. Собственно, о чем с самого начала говорил и сам Трамп, и российские власти.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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